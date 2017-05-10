Валетин Мартин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валетин Мартин Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2017

Отец: Валетин Дмитрий Игоревич

Мать: Валетина Виктория Евгеньевна

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