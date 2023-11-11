Валетина (Ставицкая) Виктория Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валетина (Ставицкая) Виктория Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ставицкий Евгений Анатольевич

Мать: Ставицкая Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
10.05.2017

Сын: Валетин Мартин Дмитриевич

Отец ребёнка: Валетин Дмитрий Игоревич

Рождение ребёнка
01.11.2019

Дочь: Валетина Микаэла Дмитриевна

Отец ребёнка: Валетин Дмитрий Игоревич

Рождение ребёнка
31.08.2023

Дочь: Валетина Оливия Дмитриевна

Отец ребёнка: Валетин Дмитрий Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валетин Дмитрий Игоревич

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