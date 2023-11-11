Валетина (Ставицкая) Виктория Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.2017
Сын: Валетин Мартин Дмитриевич
Отец ребёнка: Валетин Дмитрий Игоревич
Рождение ребёнка
01.11.2019
Дочь: Валетина Микаэла Дмитриевна
Отец ребёнка: Валетин Дмитрий Игоревич
Рождение ребёнка
31.08.2023
Дочь: Валетина Оливия Дмитриевна
Отец ребёнка: Валетин Дмитрий Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно