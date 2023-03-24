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Niggolsen (Tassa) Els

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1798

Дата смерти

?.03.1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

1825 г.р.
1828 г.р.
1830 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1816

Муж: не указан

Бракосочетание
1824

Муж: Niggol Maddis

Рождение ребёнка
13.07.1825

Сын: Niggol Johann

Отец ребёнка: Niggol Maddis

Рождение ребёнка
06.04.1828

Сын: Niggol Jaan

Отец ребёнка: Niggol Maddis

Рождение ребёнка
02.10.1830

Сын: Niggol Mihkel

Отец ребёнка: Niggol Maddis

Смерть
?.03.1843

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