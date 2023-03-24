Niggolsen (Tassa) Els
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1798
Дата смерти?.03.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1816
Муж: не указан
Бракосочетание
1824
Муж: Niggol Maddis
Рождение ребёнка
13.07.1825
Сын: Niggol Johann
Отец ребёнка: Niggol Maddis
Рождение ребёнка
06.04.1828
Сын: Niggol Jaan
Отец ребёнка: Niggol Maddis
Рождение ребёнка
02.10.1830
Сын: Niggol Mihkel
Отец ребёнка: Niggol Maddis
Смерть
?.03.1843