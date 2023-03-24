Niggol Mihkel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Niggol Mihkel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1830

Отец: Niggol Maddis

Мать: Niggolsen Els

Смерть
Неизвестно