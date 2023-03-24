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Niggol Mihkel
Niggol Mihkel
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.1830
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Niggol Maddis
1798 г.р.
Мать
Niggolsen (Tassa) Els
1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1830
Отец:
Niggol Maddis
Мать:
Niggolsen Els
Смерть
Неизвестно
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