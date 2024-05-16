Жгировская Казимира Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жгировский Иван Александрович
Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жгировский) Леокадия
Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жгировский Александр
Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стринкевич (Жгировский) Виктория
Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жгировский) Ванда
Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно