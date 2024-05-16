Жгировская Казимира Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЖгировская Казимира Александровна

Жгировская Казимира Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгировский Иван Александрович

Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жгировский) Леокадия

Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгировский Александр

Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стринкевич (Жгировский) Виктория

Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жгировский) Ванда

Отец ребёнка: Жгировский Александр Ипполитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгировский Александр Ипполитович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.