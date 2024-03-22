Любимовъ Ларионъ
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Любимовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Онисья
Мать ребёнка: Любимова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Любимова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Любимова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Любимова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1798
Сын: Любимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Любимова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Любимова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1805
Сын: Любимовъ Григорий
Мать ребёнка: Любимова Прасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно