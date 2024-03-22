Любимовъ Ларионъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимовъ Ларионъ

Любимовъ Ларионъ

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Любимовъ Гаврила

Мать: Любимова Настасья Борисова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Онисья

Мать ребёнка: Любимова Прасковья Васильева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Любимова Прасковья Васильева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Любимова Прасковья Васильева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Любимова Прасковья Васильева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Любимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Любимова Прасковья Васильева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Любимова Прасковья Васильева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Любимовъ Григорий

Мать ребёнка: Любимова Прасковья Васильева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Прасковья Васильева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close