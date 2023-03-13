Любимова Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Прасковья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Онисья

Отец ребёнка: Любимовъ Ларионъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Любимовъ Ларионъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Любимовъ Ларионъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Любимовъ Ларионъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Ларионъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Любимовъ Ларионъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Любимовъ Григорий

Отец ребёнка: Любимовъ Ларионъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Ларионъ

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