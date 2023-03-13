Любимова Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Онисья
Отец ребёнка: Любимовъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Любимовъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Любимовъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Любимовъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1798
Сын: Любимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Любимовъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Любимовъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1805
Сын: Любимовъ Григорий
Отец ребёнка: Любимовъ Ларионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Ларионъ