Любимова Настасья Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Любимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила
Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Деулина Агрофена
Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1767
Сын: Любимовъ Ларионъ
Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Гаврила
Смерть
1793