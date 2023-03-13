Любимова Настасья Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Настасья Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила

Никитино, Арзамаского уезда
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Деулина Агрофена

Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила

Рождение ребёнка
1767

Сын: Любимовъ Ларионъ

Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Гаврила

Смерть
1793
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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