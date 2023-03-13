Деулина (Любимова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеулина (Любимова) Агрофена

Деулина (Любимова) Агрофена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Любимовъ Гаврила

Мать: Любимова Настасья Борисова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Деулинъ Осипъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Деулинъ Григорий

Отец ребёнка: Деулинъ Осипъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Деулинъ Осипъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Деулинъ Андрей

Отец ребёнка: Деулинъ Осипъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Деулинъ Иванъ

Отец ребёнка: Деулинъ Осипъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деулинъ Осипъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close