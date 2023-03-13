Деулина (Любимова) Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Любимовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Деулинъ Осипъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Деулинъ Григорий
Отец ребёнка: Деулинъ Осипъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Деулинъ Осипъ
Рождение ребёнка
1796
Сын: Деулинъ Андрей
Отец ребёнка: Деулинъ Осипъ
Рождение ребёнка
1799
Сын: Деулинъ Иванъ
Отец ребёнка: Деулинъ Осипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деулинъ Осипъ