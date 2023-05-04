Смолин Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолин Павел Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

Вычислено 1826

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1787 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Смолин Сергей Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолина Фекла Егоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Смолин Кирилл Павлович

Мать ребёнка: Смолина Фекла Егоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Смолина Аграфена Павловна

Мать ребёнка: Смолина Фекла Егоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Дивногорский Семен Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Вычислено 1826

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