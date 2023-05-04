Смолин Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиВычислено 1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1786
Отец: Смолин Сергей Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смолина Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Мать ребёнка: Смолина Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Смолина Аграфена Павловна
Мать ребёнка: Смолина Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Дивногорский Семен Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Вычислено 1826