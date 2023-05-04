Смолина Фекла Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмолина Фекла Егоровна

Смолина Фекла Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1811 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смолин Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Смолин Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Смолин Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Смолина Аграфена Павловна

Отец ребёнка: Смолин Павел Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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