Смолина Фекла Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Отец ребёнка: Смолин Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Смолина Аграфена Павловна
Отец ребёнка: Смолин Павел Сергеевич
Смерть
Неизвестно