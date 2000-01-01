Власов Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов ?
Мать: Власова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: -
Мать ребёнка: Людмила Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов -
Мать ребёнка: Людмила Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: -
Мать ребёнка: Людмила Степановна