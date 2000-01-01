Власов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов ?

Мать: Власова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: -

Мать ребёнка: Людмила Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов -

Мать ребёнка: Людмила Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: -

Мать ребёнка: Людмила Степановна

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