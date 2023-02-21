Власов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршунова Нина

Мать ребёнка: Власова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рита

Мать ребёнка: Власова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Валентин

Мать ребёнка: Власова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Сергей

Мать ребёнка: Власова Александра

Смерть
Неизвестно
вальский район
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