Юнусова (Марданова) Хакима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти27.09.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юнусов Харис Салихович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юнусов Харис Салихович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саетгараева (Юнусова) Сара Харисовна
Отец ребёнка: Юнусов Харис Салихович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1919
Сын: Юнусов Минизагир Харисович
Отец ребёнка: Юнусов Харис Салихович
Канлы-Туркеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.09.1982
Каранай, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан