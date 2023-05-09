Юнусова (Марданова) Хакима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнусова (Марданова) Хакима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

27.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнусов Маулит Харисович

Отец ребёнка: Юнусов Харис Салихович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнусов Фарваз Харисович

Отец ребёнка: Юнусов Харис Салихович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саетгараева (Юнусова) Сара Харисовна

Отец ребёнка: Юнусов Харис Салихович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юнусов Харис Салихович

Рождение ребёнка
05.05.1919

Сын: Юнусов Минизагир Харисович

Отец ребёнка: Юнусов Харис Салихович

Канлы-Туркеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.09.1982
Каранай, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

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