Юнусов Харис Салихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти16.08.1962
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Юнусов Салих (Юнус)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юнусова (Марданова) Хакима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юнусова (Марданова) Хакима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саетгараева (Юнусова) Сара Харисовна
Мать ребёнка: Юнусова (Марданова) Хакима
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1919
Сын: Юнусов Минизагир Харисович
Мать ребёнка: Юнусова (Марданова) Хакима
Канлы-Туркеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
16.08.1962
Каранай, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан