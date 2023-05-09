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Юнусов Харис Салихович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

16.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Юнусов Салих (Юнус)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнусов Маулит Харисович

Мать ребёнка: Юнусова (Марданова) Хакима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнусов Фарваз Харисович

Мать ребёнка: Юнусова (Марданова) Хакима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саетгараева (Юнусова) Сара Харисовна

Мать ребёнка: Юнусова (Марданова) Хакима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юнусова (Марданова) Хакима

Рождение ребёнка
05.05.1919

Сын: Юнусов Минизагир Харисович

Мать ребёнка: Юнусова (Марданова) Хакима

Канлы-Туркеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
16.08.1962
Каранай, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

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