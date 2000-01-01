Мокрополова (Глухова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрополова (Глухова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маврин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маврин Алексей

Смерть
Неизвестно
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