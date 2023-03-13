Корягина Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Корягинъ Кондратий
Отец ребёнка: Корягинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Корягинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Корягинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Корягинъ Яковъ
Отец ребёнка: Корягинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корягинъ Иванъ