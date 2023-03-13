Корягина Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина Агафья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Корягинъ Кондратий

Отец ребёнка: Корягинъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Корягинъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Корягинъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Корягинъ Яковъ

Отец ребёнка: Корягинъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корягинъ Иванъ

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