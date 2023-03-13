Корягинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорягинъ Иванъ

Корягинъ Иванъ

avatar

Место рождения

Шереметево Архангельское

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Корягинъ Семенъ

Мать: не указана

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1767

Сын: Корягинъ Кондратий

Мать ребёнка: Корягина Агафья Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Корягина Агафья Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Корягина Агафья Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Корягинъ Яковъ

Мать ребёнка: Корягина Агафья Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корягина Агафья Васильева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close