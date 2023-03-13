Корягинъ Иванъ
Место рожденияШереметево Архангельское
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Корягинъ Семенъ
Мать: не указана
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1767
Сын: Корягинъ Кондратий
Мать ребёнка: Корягина Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Корягина Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Корягина Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Корягинъ Яковъ
Мать ребёнка: Корягина Агафья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно