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Сайдакова Акулина Силантьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайдаков (Судаков) Алексей Артемьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Сайдаков Иван Алексеев

Отец ребёнка: Сайдаков (Судаков) Алексей Артемьев

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Носова (Сайдакова) Степанида Алексеева

Отец ребёнка: Сайдаков (Судаков) Алексей Артемьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Сайдаков Матвей Алексеев

Отец ребёнка: Сайдаков (Судаков) Алексей Артемьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Сайдакова) Лукерья Алексеева

Отец ребёнка: Сайдаков (Судаков) Алексей Артемьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Камынина (Сайдакова) Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Сайдаков (Судаков) Алексей Артемьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1850

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