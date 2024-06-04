Сайдакова Акулина Силантьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Сайдаков (Судаков) Алексей Артемьев
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Носова (Сайдакова) Степанида Алексеева
Отец ребёнка: Сайдаков (Судаков) Алексей Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Сайдаков (Судаков) Алексей Артемьев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Сайдакова) Лукерья Алексеева
Отец ребёнка: Сайдаков (Судаков) Алексей Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Камынина (Сайдакова) Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Сайдаков (Судаков) Алексей Артемьев
Смерть
После 1850