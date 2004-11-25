Мотова (Хаирова) Раиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотова (Хаирова) Раиса Яковлевна

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Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.02.1948

Дата смерти

25.11.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1948

Отец: Хаиров Яков

Мать: Хаирова Анастасия

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
25.11.2004
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
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