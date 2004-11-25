Мотова (Хаирова) Раиса Яковлевна
Место рождения
Дата рождения14.02.1948
Дата смерти25.11.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1948
Отец: Хаиров Яков
Мать: Хаирова Анастасия
Рождение ребёнка
18.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Даугавпилс, Daugavpils
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
25.11.2004
Похороны
Неизвестно