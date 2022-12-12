Хаирова (Анисимова) Анастасия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анисимов Василий
Мать: Анисимова Екатерина
Рождение ребёнка
14.02.1948
Дочь: Мотова Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: Хаиров Яков
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно