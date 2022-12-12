Хаирова (Анисимова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаирова (Анисимова) Анастасия

Хаирова (Анисимова) Анастасия

avatar

Место рождения

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисимов Василий

Мать: Анисимова Екатерина

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.02.1948

Дочь: Мотова Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: Хаиров Яков

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close