Бочарова (Тетеревкова) Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова (Тетеревкова) Евгения Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1919

Дата смерти

03.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1940

Дочь: Запоздаева (Бочарова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Бочаров Николай Филатович

Рождение ребёнка
02.05.1942

Сын: Бочаров Вениамин Николаевич

Отец ребёнка: Бочаров Николай Филатович

Смерть
03.10.1949

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