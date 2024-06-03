Бочарова (Тетеревкова) Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1919
Дата смерти03.10.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1940
Дочь: Запоздаева (Бочарова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Бочаров Николай Филатович
Рождение ребёнка
02.05.1942
Сын: Бочаров Вениамин Николаевич
Отец ребёнка: Бочаров Николай Филатович
Смерть
03.10.1949