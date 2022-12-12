Анастасия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1887
Сын: Кузьмин Александр Петрович
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Никанорович
Ложково, Кологривская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно