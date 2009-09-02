Романов Боходир Маматкодирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1972
Дата смерти02.09.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Гулсарахон
Рождение ребёнка
23.12.1998
Сын: Романов Исломжон Боходир угли
Мать ребёнка: Романова Гулсарахон
Рождение ребёнка
28.11.2001
Сын: Романов Улугбек Боходир угли
Мать ребёнка: Романова Гулсарахон
Смерть
02.09.2009