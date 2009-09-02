Романов Боходир Маматкодирович 29.10.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Боходир Маматкодирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1972

Дата смерти

02.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1972

Отец: Романов Маматкодир Жумаевич

Мать: Романова (Исмоилова) Нуринисохон Курбановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Гулсарахон

Рождение ребёнка
23.12.1998

Сын: Романов Исломжон Боходир угли

Мать ребёнка: Романова Гулсарахон

Рождение ребёнка
28.11.2001

Сын: Романов Улугбек Боходир угли

Мать ребёнка: Романова Гулсарахон

Смерть
02.09.2009

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