Романова (Исмоилова) Нуринисохон Курбановна 29.11.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова (Исмоилова) Нуринисохон Курбановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1951

Дата смерти

08.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1951

Отец: Исмоилов Курбон Исроилоаич

Мать: Исмоилова (Назарова) Шахринсохон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Маматкодир Жумаевич

Рождение ребёнка
10.09.1971

Дочь: Романова Шоирахон Маматкодировна

Отец ребёнка: Романов Маматкодир Жумаевич

Рождение ребёнка
29.10.1972

Сын: Романов Боходир Маматкодирович

Отец ребёнка: Романов Маматкодир Жумаевич

Рождение ребёнка
24.08.1974

Сын: Романов Бахтиёр Маматкодирович

Отец ребёнка: Романов Маматкодир Жумаевич

Рождение ребёнка
09.05.1976

Дочь: Романова Замирахон Маматкодировна

Отец ребёнка: Романов Маматкодир Жумаевич

Рождение ребёнка
10.08.1980

Дочь: Жумаева (Романова) Матлюбахон Маматкодировна

Отец ребёнка: Романов Маматкодир Жумаевич

Смерть
08.07.1989

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