Романова (Исмоилова) Нуринисохон Курбановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1951
Дата смерти08.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1971
Дочь: Романова Шоирахон Маматкодировна
Отец ребёнка: Романов Маматкодир Жумаевич
Рождение ребёнка
29.10.1972
Сын: Романов Боходир Маматкодирович
Отец ребёнка: Романов Маматкодир Жумаевич
Рождение ребёнка
24.08.1974
Сын: Романов Бахтиёр Маматкодирович
Отец ребёнка: Романов Маматкодир Жумаевич
Рождение ребёнка
09.05.1976
Дочь: Романова Замирахон Маматкодировна
Отец ребёнка: Романов Маматкодир Жумаевич
Рождение ребёнка
10.08.1980
Дочь: Жумаева (Романова) Матлюбахон Маматкодировна
Отец ребёнка: Романов Маматкодир Жумаевич
Смерть
08.07.1989