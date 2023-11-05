Губарев Максим Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарев Максим Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1981

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
20.?.2005

Жена: Губарева Елена Александровнав

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губарева Дарина Максимовна

Мать ребёнка: Губарева Елена Александровнав

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губарева Елена Александровнав

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