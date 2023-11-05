Губарев Максим Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1981
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.?.2005
Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губарева Дарина Максимовна
Мать ребёнка: Губарева Елена Александровнав
Бракосочетание
Неизвестно