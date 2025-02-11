Клипинина (Дорогова) Валентина Григорьевна 18.03.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клипинина (Дорогова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1942

Отец: Дорогов (Дагестан) Григорий Михайлович

Мать: Дорогова (Старкина) Надежда Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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