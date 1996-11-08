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Дорогов Григорий Михайлович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.01.1914

Дата смерти

08.11.1996

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914

Отец: Дорогов Михаил Андреевич

Мать: Ефимия Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорогова Надежда Осиповна

Рождение ребёнка
05.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорогова Надежда Осиповна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Дорогов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Дорогова Надежда Осиповна

дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогова Надежда Осиповна

Смерть
08.11.1996
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