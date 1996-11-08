Дорогов Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.01.1914
Дата смерти08.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914
Отец: Дорогов Михаил Андреевич
Мать: Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорогова Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
05.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорогова Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Дорогов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Дорогова Надежда Осиповна
дагестан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1996