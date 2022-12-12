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Мельчаков Валентин Иванович

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Место рождения

Мурыгино, Юрьянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

13.02.1924

Дата смерти

18.04.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1924

Отец: Мельчаков Иван

Мать: Анна Мельчакова

Мурыгино, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельчакова Лидия Ивановна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельчакова Лидия Ивановна

Смерть
18.04.1994
Мурыгино, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Мурыгино, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
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