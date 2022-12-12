Мельчаков Валентин Иванович
Место рождения
Дата рождения13.02.1924
Дата смерти18.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1924
Отец: Мельчаков Иван
Мать: Анна Мельчакова
Рождение ребёнка
26.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельчакова Лидия Ивановна
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельчакова Лидия Ивановна
Смерть
18.04.1994
Похороны
Неизвестно