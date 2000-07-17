Мельчакова (Медведева) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельчакова (Медведева) Лидия Ивановна

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Место рождения

д Лобаны

Дата рождения

16.02.1919

Дата смерти

17.07.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1919

Отец: Медведев Иван

Мать: Дарья Евстегнеевна

д Лобаны
Рождение ребёнка
26.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельчаков Валентин Иванович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельчаков Валентин Иванович

Смерть
17.07.2000
Похороны
Неизвестно
Мурыгино, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
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