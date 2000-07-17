Мельчакова (Медведева) Лидия Ивановна
Место рожденияд Лобаны
Дата рождения16.02.1919
Дата смерти17.07.2000
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1919
Отец: Медведев Иван
Мать: Дарья Евстегнеевна
д Лобаны
Рождение ребёнка
26.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельчаков Валентин Иванович
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельчаков Валентин Иванович
Смерть
17.07.2000
Похороны
Неизвестно
Мурыгино, Юрьянский муниципальный район, Кировская область