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Григорий Назаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назар Козьмин

Мать: Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Михайлова

Смерть
Неизвестно

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