Григорий Назаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назар Козьмин
Мать: Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Григорьев
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Григорьев
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Михайлова
Смерть
Неизвестно