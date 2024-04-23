Назар Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козьма Селиверстов
Мать: Татьяна Данилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвей Назаров
Мать ребёнка: Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврил Назаров
Мать ребёнка: Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Назарова
Мать ребёнка: Авдотья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим Назаров
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Назаров
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Алексеева
Смерть
Неизвестно