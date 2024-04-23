Назар Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назар Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козьма Селиверстов

Мать: Татьяна Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвей Назаров

Мать ребёнка: Авдотья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврил Назаров

Мать ребёнка: Авдотья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Назарова

Мать ребёнка: Авдотья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим Назаров

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Назаров

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Алексеева

Смерть
Неизвестно

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