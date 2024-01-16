Жерихина Капитолина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерихина Капитолина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Федора Евсевьевна

Отец ребёнка: Жерихин Евсевий Яковлевич

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Настасья Евсевьевна

Отец ребёнка: Жерихин Евсевий Яковлевич

д. Алексеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерихин Евсевий Яковлевич

д. Алексеево
Смерть
Неизвестно
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