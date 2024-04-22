Ларионова (Отскочкина?) Агриппина Ефремова
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Отскочкин? Ефрем Петров
Бракосочетание
12.02.1837
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
11.02.1838
Сын: Ларионов Гавриил Степанов
Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов
Рождение ребёнка
17.03.1839
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов
Рождение ребёнка
16.01.1841
Сын: Ларионов Григорий Степанов
Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов
Рождение ребёнка
05.06.1842
Дочь: Ефимий Степанова
Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов
Рождение ребёнка
05.06.1842
Сын: Ларионов Прокопий Степанов
Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов
Рождение ребёнка
15.12.1846
Дочь: Настасья Степанова
Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов
Рождение ребёнка
01.01.1850
Дочь: Настасья Степанова
Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов
Рождение ребёнка
01.01.1850
Дочь: Евгения Степанова
Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Наталья Степанова
Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Надежда Степанова
Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов
Смерть
Неизвестно