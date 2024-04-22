Ларионова (Отскочкина?) Агриппина Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Отскочкина?) Агриппина Ефремова

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Отскочкин? Ефрем Петров

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
12.02.1837

Муж: Ларионов Степан Фролов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
11.02.1838

Сын: Ларионов Гавриил Степанов

Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1839

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.01.1841

Сын: Ларионов Григорий Степанов

Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1842

Дочь: Ефимий Степанова

Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1842

Сын: Ларионов Прокопий Степанов

Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.12.1846

Дочь: Настасья Степанова

Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов

Рождение ребёнка
01.01.1850

Дочь: Настасья Степанова

Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1850

Дочь: Евгения Степанова

Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Наталья Степанова

Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Надежда Степанова

Отец ребёнка: Ларионов Степан Фролов

Смерть
Неизвестно
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