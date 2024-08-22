Иван Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Никитич

Место рождения

Шумково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита Силантьевич

Мать: Дарья Ефимовна

Шумково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Филимонова Наталья Филимоновна

Шумково
Бракосочетание
29.10.1796 ст.

Жена: Филимонова Наталья Филимоновна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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