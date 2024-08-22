Иван Никитич
Место рожденияШумково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита Силантьевич
Мать: Дарья Ефимовна
Шумково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Филимонова Наталья Филимоновна
Шумково
Бракосочетание
29.10.1796 ст.
Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно