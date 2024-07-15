Божок Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божок Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Режепа (Божок) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Божок Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Божок Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Божок Николай

Рождение ребёнка
22.08.1960

Сын: Божок Александр Николаевич

Отец ребёнка: Божок Николай

Новолобинский, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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