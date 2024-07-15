Божок Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Режепа (Божок) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Божок Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Божок Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Божок Николай
Рождение ребёнка
22.08.1960
Сын: Божок Александр Николаевич
Отец ребёнка: Божок Николай
Новолобинский, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно