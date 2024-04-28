Голубева Клавдия Николаевна
Место рожденияКолобово Ивановская обл., Шуйский р-он
Дата рождения27.05.1914
Дата смерти10.06.1976
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туманов Рудольф Васильевич
Отец ребёнка: Туманов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
27.12.1938
Отец ребёнка: Туманов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.03.1942
Дочь: Туманова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Туманов Василий Алексеевич
Смерть
10.06.1976