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Голубева Клавдия Николаевна

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Место рождения

Колобово Ивановская обл., Шуйский р-он

Дата рождения

27.05.1914

Дата смерти

10.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1914

Отец: Голубев Николай Ефимович

Мать: Охлопкова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туманов Рудольф Васильевич

Отец ребёнка: Туманов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
27.12.1938

Сын: Туманов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Туманов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.03.1942

Дочь: Туманова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Туманов Василий Алексеевич

Смерть
10.06.1976

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