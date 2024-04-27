Туманов Василий Алексеевич
Место рожденияд. Карбушево Приволжский район
Дата рождения25.01.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1910
Отец: Туманов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туманов Рудольф Васильевич
Мать ребёнка: Голубева Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
27.12.1938
Мать ребёнка: Голубева Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
03.03.1942
Дочь: Туманова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Голубева Клавдия Николаевна
Смерть
Неизвестно