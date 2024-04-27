Туманов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманов Василий Алексеевич

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Место рождения

д. Карбушево Приволжский район

Дата рождения

25.01.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1910

Отец: Туманов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туманов Рудольф Васильевич

Мать ребёнка: Голубева Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
27.12.1938

Сын: Туманов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Голубева Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
03.03.1942

Дочь: Туманова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Голубева Клавдия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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