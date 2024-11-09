Жарикова (Курносова) Феврония Денисовна Около 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жарикова (Курносова) Феврония Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: Курносова Ксения Прохоровна

Бракосочетание
13.01.1860

Муж: Жариков Митрофан Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.03.1861

Сын: Жариков Гавриил Митрофанович

Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.01.1863

Сын: Жариков Павел Митрофанович

Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1865

Сын: Жариков Григорий Митрофанович

Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.11.1867

Сын: Жариков Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1870

Сын: Жариков Марк Митрофанович

Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1872

Дочь: Жарикова (Жарикова) Ксения Митрофановна

Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.10.1874

Сын: Жариков Сергей Митрофанович

Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Жарикова (Жарикова) Пелагея Митрофановна

Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1876

Дочь: Жарикова (Жарикова) Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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