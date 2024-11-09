Жарикова (Курносова) Феврония Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Бракосочетание
13.01.1860
Рождение ребёнка
26.03.1861
Сын: Жариков Гавриил Митрофанович
Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1863
Сын: Жариков Павел Митрофанович
Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1865
Сын: Жариков Григорий Митрофанович
Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1867
Сын: Жариков Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1870
Сын: Жариков Марк Митрофанович
Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1872
Дочь: Жарикова (Жарикова) Ксения Митрофановна
Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1874
Сын: Жариков Сергей Митрофанович
Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Жарикова (Жарикова) Пелагея Митрофановна
Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1876
Дочь: Жарикова (Жарикова) Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Жариков Митрофан Иванович
Смерть
Неизвестно