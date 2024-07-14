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Колгатина Марина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

27.05.1867

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колгатин Федор Акимович

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Колгатина (Колгатина) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Колгатин Федор Акимович

Рождение ребёнка
15.06.1824

Дочь: Колгатина (Колгатина) Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Колгатин Федор Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Колгатина (Колгатина) Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Колгатин Федор Акимович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Колгатина (Колгатина) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Колгатин Федор Акимович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Колгатина (Колгатина) Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Колгатин Федор Акимович

Смерть
27.05.1867
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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