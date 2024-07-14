Колгатина Марина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти27.05.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Колгатина (Колгатина) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Колгатин Федор Акимович
Рождение ребёнка
15.06.1824
Дочь: Колгатина (Колгатина) Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Колгатин Федор Акимович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Колгатина (Колгатина) Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Колгатин Федор Акимович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Колгатина (Колгатина) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Колгатин Федор Акимович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Колгатина (Колгатина) Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Колгатин Федор Акимович
Смерть
27.05.1867