Колгатин Федор Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1799
Отец: Колгатин Аким Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Колгатина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Колгатина Марина Георгиевна
Рождение ребёнка
15.06.1824
Дочь: Колгатина Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Колгатина Марина Георгиевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Колгатина Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Колгатина Марина Георгиевна
Рождение ребёнка
1827 или 1828
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Колгатина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Колгатина Марина Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Колгатина Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Колгатина Марина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно