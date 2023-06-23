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Колгатин Федор Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Колгатин Аким Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Колгатина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Колгатина Марина Георгиевна

Рождение ребёнка
15.06.1824

Дочь: Колгатина Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Колгатина Марина Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Колгатина Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Колгатина Марина Георгиевна

Рождение ребёнка
1827 или 1828

Сын: Колгатин Лев Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Колгатина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Колгатина Марина Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Колгатина Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: Колгатина Марина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колгатина Марина Георгиевна

Смерть
Неизвестно