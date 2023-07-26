Бродилова Агафья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродилова Агафья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бродилов Антон Леонович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Бродилов Иван Антонович

Отец ребёнка: Бродилов Антон Леонович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.11.1871 ст.

Сын: Бродилов Степан Антонович

Отец ребёнка: Бродилов Антон Леонович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.09.1876 ст.

Сын: Бродилов Захар Антонович

Отец ребёнка: Бродилов Антон Леонович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.01.1882 ст.

Дочь: Бродилова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Бродилов Антон Леонович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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