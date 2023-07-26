Бродилова Агафья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Бродилов Антон Леонович
Рождение ребёнка
05.11.1871 ст.
Сын: Бродилов Степан Антонович
Отец ребёнка: Бродилов Антон Леонович
Рождение ребёнка
23.09.1876 ст.
Отец ребёнка: Бродилов Антон Леонович
Рождение ребёнка
29.01.1882 ст.
Дочь: Бродилова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Бродилов Антон Леонович
Смерть
Неизвестно