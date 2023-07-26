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Бродилов Антон Леонович

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

10.03.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бродилова Агафья Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Бродилов Иван Антонович

Мать ребёнка: Бродилова Агафья Трофимовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.11.1871 ст.

Сын: Бродилов Степан Антонович

Мать ребёнка: Бродилова Агафья Трофимовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.09.1876 ст.

Сын: Бродилов Захар Антонович

Мать ребёнка: Бродилова Агафья Трофимовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.01.1882 ст.

Дочь: Бродилова Анна Антоновна

Мать ребёнка: Бродилова Агафья Трофимовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
10.03.1904 ст.
Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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