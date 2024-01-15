Мышина (Баннова) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМышина (Баннова) Тамара Васильевна

Мышина (Баннова) Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышин Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышин Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышин Василий Павлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.