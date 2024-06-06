Керасиров Никандр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1950
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1950
Рождение ребёнка
25.03.1976
Дочь: Чернякова Татьяна Никандровна
Мать ребёнка: Керасирова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
15.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Керасирова Галина Григорьевна
Омский район, с. Красноярка