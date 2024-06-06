Керасиров Никандр Васильевич 28.04.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Керасиров Никандр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1950

Отец: Керасиров Василий Николаевич

Мать: Керасирова Таисия Александровна

Рождение ребёнка
25.03.1976

Дочь: Чернякова Татьяна Никандровна

Мать ребёнка: Керасирова Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
15.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Керасирова Галина Григорьевна

Омский район, с. Красноярка

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