Керасирова Таисия Александровна 26.05.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Керасирова Таисия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1919

Дата смерти

27.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Керасиров Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Керасиров Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Керасиров Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Керасиров Василий Николаевич

Рождение ребёнка
15.12.1941

Сын: Керасиров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Керасиров Василий Николаевич

Рождение ребёнка
13.04.1947

Дочь: Баженова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Керасиров Василий Николаевич

Рождение ребёнка
28.04.1950

Сын: Керасиров Никандр Васильевич

Отец ребёнка: Керасиров Василий Николаевич

Рождение ребёнка
15.03.1952

Дочь: Раб Галина Васильевна

Отец ребёнка: Керасиров Василий Николаевич

Рождение ребёнка
17.03.1955

Дочь: Краморова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Керасиров Василий Николаевич

Смерть
27.04.1978

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