Керасирова Таисия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1919
Дата смерти27.04.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Керасиров Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Керасиров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Керасиров Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Керасиров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
15.12.1941
Сын: Керасиров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Керасиров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
13.04.1947
Дочь: Баженова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Керасиров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
28.04.1950
Сын: Керасиров Никандр Васильевич
Отец ребёнка: Керасиров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
15.03.1952
Дочь: Раб Галина Васильевна
Отец ребёнка: Керасиров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1955
Дочь: Краморова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Керасиров Василий Николаевич
Смерть
27.04.1978