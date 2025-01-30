Тамбовцев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамбовцев Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Тамбовцева (Андреева) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1967
Сын: Тамбовцев Артур Анатольевич
Мать ребёнка: Тамбовцева (Андреева) Любовь Александровна