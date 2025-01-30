Тамбовцев Анатолий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тамбовцев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцева (Андреева) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамбовцев Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Тамбовцева (Андреева) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Тамбовцев Артур Анатольевич

Мать ребёнка: Тамбовцева (Андреева) Любовь Александровна

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