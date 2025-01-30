Тамбовцев Артур Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1967
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1990
Дочь: (Тамбовцева) ?
Мать ребёнка: Тамбовцева Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
26.04.1993
Дочь: (Тамбовцева) Алёна Артуровна
Мать ребёнка: Тамбовцева Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
24.06.1998
Сын: Тамбовцев Александр Артурович
Мать ребёнка: Тамбовцева Светлана Алексеевна