Тамбовцев Артур Анатольевич 1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тамбовцев Артур Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Тамбовцев Анатолий

Мать: Тамбовцева (Андреева) Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцева Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
01.02.1990

Дочь: (Тамбовцева) ?

Мать ребёнка: Тамбовцева Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
26.04.1993

Дочь: (Тамбовцева) Алёна Артуровна

Мать ребёнка: Тамбовцева Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
24.06.1998

Сын: Тамбовцев Александр Артурович

Мать ребёнка: Тамбовцева Светлана Алексеевна

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