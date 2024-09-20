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Александр Алексеев

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

07.01.1792 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Алексей Иванов

Мать: Варвара Гаврилова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1745 ст.

Жена: Дарья Савельева

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-RYT?i=70&cc=1921824 1й брак Невеста из Негошково
Рождение ребёнка
19.08.1753 ст.

Сын: Матвей Александров

Мать ребёнка: Дарья Савельева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2.
Рождение ребёнка
1757

Сын: Григорий Александров

Мать ребёнка: Дарья Савельева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Матрона Александрова

Мать ребёнка: Дарья Савельева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Марья Александрова

Мать ребёнка: Дарья Савельева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.09.1771 ст.

Сын: Иван Александров

Мать ребёнка: Дарья Савельева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-ZQX?i=152&cc=1921824 Записано "31" число
Смерть
07.01.1792 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-97YK?i=207&cc=1921824 60 лет

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