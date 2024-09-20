Александр Алексеев
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти07.01.1792 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Алексей Иванов
Мать: Варвара Гаврилова
Бракосочетание
10.02.1745 ст.
Жена: Дарья Савельева
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-RYT?i=70&cc=1921824 1й брак Невеста из Негошково
Рождение ребёнка
19.08.1753 ст.
Сын: Матвей Александров
Мать ребёнка: Дарья Савельева
2.
Рождение ребёнка
1757
Сын: Григорий Александров
Мать ребёнка: Дарья Савельева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Матрона Александрова
Мать ребёнка: Дарья Савельева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Марья Александрова
Мать ребёнка: Дарья Савельева
Рождение ребёнка
30.09.1771 ст.
Сын: Иван Александров
Мать ребёнка: Дарья Савельева
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-ZQX?i=152&cc=1921824 Записано "31" число
Смерть
07.01.1792 ст.
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-97YK?i=207&cc=1921824 60 лет