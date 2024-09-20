Григорий Александров
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Александр Алексеев
Мать: Дарья Савельева
Бракосочетание
Около 1781
Жена: Елена Васильева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Анофрей Григорьев
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
18.06.1789 ст.
Мать ребёнка: Елена Васильева
9. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJ9-GG4?i=373&cc=1921824 д. Лопатино кр. Кондратий Иванов и с. Заречье кр. жена Акулина Иванова
Рождение ребёнка
16.01.1792 ст.
Сын: Петр Григорьев
Мать ребёнка: Елена Васильева
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-9QB7?i=204&cc=1921824 двор. чел. Логвин Родионов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Митрофан Григорьев
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Устинья Григорьева
Мать ребёнка: Елена Васильева
Смерть
Неизвестно