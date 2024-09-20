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Григорий Александров

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Александр Алексеев

Мать: Дарья Савельева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1781

Жена: Елена Васильева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Анофрей Григорьев

Мать ребёнка: Елена Васильева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1789 ст.

Сын: Леон (Леонтий) Григорьев

Мать ребёнка: Елена Васильева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
9. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJ9-GG4?i=373&cc=1921824 д. Лопатино кр. Кондратий Иванов и с. Заречье кр. жена Акулина Иванова
Рождение ребёнка
16.01.1792 ст.

Сын: Петр Григорьев

Мать ребёнка: Елена Васильева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-9QB7?i=204&cc=1921824 двор. чел. Логвин Родионов
Рождение ребёнка
1795

Сын: Митрофан Григорьев

Мать ребёнка: Елена Васильева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Устинья Григорьева

Мать ребёнка: Елена Васильева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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